Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca nu are niciun fel de ingrijorare sau de stres cu privire la prezența sa in cadrul echipei de la Palatul Victoria ce va fi desemnata la rotativa guvernamentala. El a precizat ca negocierile politice pentru schimbarea Guvernului se vor incheia pana la finalul lunii. ”Nu am informatii in acest sens si o sa vedem, nu are niciun rost sa facem niciun fel de speculatii legate de componenta guvernului, pana cand negocierile politice se termina, nu am niciun fel de ingrijorare sau de stres. E normal ca atunci cand apare un nou guvern, acesta sa aiba o componenta…