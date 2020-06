Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat ca este nevoie de o decizie politica pentru mentinerea sau ridicarea starii de alerta si a atras atentia asupra cresterii numarului cazuri de COVID-19."In opinia mea, trebuie pastrata o parghie administrativa care sa poata…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, anunța ca rezultatele tratamentului cu plasma la bolnavii de coronavirus ar putea avea rezultate care inca se lasa așteptate, dar tratamentul este „promițator”. Rafila a explicat ca medicii lucreaza pe bajbaite, neavand teste care…

- Acest medicament nu se gaseste in farmacii, ci se administreaza numai in spitale, injectabil, nu sub forma de pastile, si numai pacientilor in stare critica. „Eu sunt convins ca deja se gaseste pe internet. Dar nu se gaseste de fapt medicamentul, se gaseste un nume si un ambalaj cu o pastila…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat luni, la Antena 3, ca Romania nu are deocamdata un numar mare de morți din cauza COVID-19. Noi nu avem o mortalitate foarte mare in momentul de fața. Daca va uitați la numarul de decese raportat la numarul de cazuri suntem…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, susține ca abia dupa Sarbatorile Pascale vom avea varf de pandemie de coronavirus in Romania. Rafila a mai declarat ca temperaturile crescute din timpul verii ar putea sa ajute la scaderea vitezei de transmitere a Covid-19.

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune ca sunt 650 de persoane care mor zilnic in Romania in mod curent. „Ramane sa vedem cate sunt cazurile de Covid-19”, a afirmat Rafila.Citește și: ULTIMA ORA Toate parcurile din București se vor INCHIDE de sambata „Sunt…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie a declarat ca se aștepta la o creștere vergitinoasa a numarului de noi cazuri de oameni cu coronavirus. El spune ca saptamana viitoare am putea intra in Scenariul 4, adica Romania va depași 2.000 de cazuri, scrie Digi24.roIn Romania s-a inregistrat vineri…