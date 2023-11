Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca de la noua lege a salarizarii iși dorește sa aduca o corecție in ceea ce privește serviciul de garda, care in prezent este platit la nivelul salariului de acum 5 ani.Rafila a spus, miercuri seara, la TVR Info, ca a avut discuții cu sindicatele privind…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, miercuri seara, ca plata garzii nu este stimulativa, deoarece se raporteaza la salariile din 2018, mult mai mici decat cele de acum. „Daca faci de garda, primesti mai putin decat daca lucrezi ziua”, afirma ministrul, explicand ca aceasta este una dintre…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a afirmat, marți, ca noua lege a salarizarii va rezolva inegalitațile salariale legate de garzi in randul medicilor. Ministrul Sanatații a evidențiat ca un medic care desfașoara activitate in mod regulat intr-un spital trebuie sa fie dispus sa participe la garzi.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat marți ca noua lege a salarizarii va elimina inechitatile salariale referitoare la garzile medicilor. Acesta considera ca plata corecta este soluția care va echilibra balanța in aceasta privința, transmite Agerpres.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, iși dorește ca personalul medical din Romania sa urmeze cursuri de prevenire a platilor informale, afirmand ca reprezentantii corpului medical nu au niciun motiv sa se opuna acestui lucru. „Nu trebuie sa obtinem deschidere din partea medicilor, am vorbit cu reprezentanti…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca sistemul de sanatate din Romania are doua viteze - cu medici care vin de acasa, din timpul lor liber, in cazuri de urgența, și cu medici care refuza sa consulte pacientii.

- Ministrul Sanatatii a vorbit vineri, 4 august, despre proiectul pentru modernizarea bucatariilor din spitale și a spus ca spitalul din Urziceni, unde o femeie de nascut in strada, ar trebui reorganizat, pentru ca unele servicii sunt acordate doar in teorie.„Ce am facut la Urziceni, am facut o evaluare.…