Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca ar fi mai reținut in privința introducerii obligativitații vaccinarii la nivelul Uniunii Europene, considerand ca vaccinarea trebuie sa fie un act voluntar....

- Uniunea Europeana ar trebui sa ia in calcul introducerea obligativitații impotriva COVID-19 ca reacție fața de raspandirea rapida a noii tulpini a virusului, Omicron, in țarile din blocul comunitar, a declarat miercuri șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Ungaria va introduce, incepand de sambata, obligativitatea vaccinarii cu a treia doza de vaccin anti-COVID pentru toți angajații din domeniul sanatații și va reimpune purtarea maștii de protecție in majoritatea spațiilor inchise, a anunțat joi, 18 noiembrie, Gergely Gulyas, șeful de cabinet al premierului…

- Austria a anuntat vineri ca interzice accesul in cafenele, restaurante si frizerii persoanelor nevaccinate cu schema completa impotriva Covid-19, pe masura ce infectiile se apropie de recordul stabilit in urma cu un an iar guvernul se lupta sa-i convinga pe cei care refuza sa se vaccineze, potrivit…

- Guvernul Ungariei le va cere angajatilor din institutiile de stat sa se vaccineze impotriva COVID-19, dupa o crestere a numarului de contaminari. Anunțul a fost facut joi de Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban. Potrivit lui Gulyas, companiile private vor fi, de asemenea,…

- Proiectul de lege care prevede introducerea certificatului verde COVID pentru personalul medical, dar și pentru cei din instituțiile publice și cladirile de birouri a fost respins astazi de Senat. Pentru adoptare era nevoie de 68 de voturi pentru, dar in favoarea legii s-au pronunțat doar 67 de parlamentari.…

- Tulpina Delta a inceput sa faca ravagii in mai multe zone din Romania! Știm cu toții faptul ca numarul cazurilor infectate cu Covid-19 crește semnificativ de la o zi la alta, astfel autoritațile se vad nevoite sa introduca restricții noi de la o zi la alta. In urma cu scurt timp, au adoptate o serie…

- Carantina de noapte va fi instituita in weekend in localitațile in care rata de infectare trece de 6 la mie și pe tot parcursul saptamanii in zonele cu incidența a cazurilor COVID-19 de peste 7,5 conform deciziei de joi a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Sunt exceptate insa persoanele…