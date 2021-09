Stiri pe aceeasi tema

- Rafila a subliniat ca festivalurile sunt ”adevarate acceleratoare ale pandemiei”.”Noi am avut o discuție acum șase saptamani. Am spus ca evaluarea celui mai rau scenariu cu 1.500 de cazuri pe zi la jumatatea lui septembrie e evident nerealista și am stabilit tot atunci ca in ultima saptamana din septembrie…

- Alexandru Rafila il taxeaza dur pe premierul Florin Cițu și spune ca “bate campii” privind cea mai recenta propunere, aceea de a impune certificatul verde la nunți. “A trecut de la postura de prim-ministru la cea de prim nuntaș al Romaniei, a spus medicul Alexandru Rafila luni, in cadrul unui interviu…

- Alexandru Rafila l-a criticat dur pe premierul Florin Citu pentru modul in care a gestionat situatia privind pandemia de coronavirus in Romania. Deputatul PSD il acuza pe Florin Citu ca in loc sa pregateasca spitalele pentru valul patru, a incurajat organizarea de festivaluri, acestea fiind adevarate…

- Recentele declarații pe care le-a facut șeful Guvernului, liberalul Florin Cițu, cu privire la nunțile din zonele in care s-a remarcat o creștere a incidenței COVID-19 nu au fost trecute cu vederea de catre profesorul Alexandru Rafila. Rafila, deputat PSD, nu a ezitat sa-l critice pe actualul premier,…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu (USR PLUS) lanseaza un atac dur la adresa premierului Florin Cițu, criticand atitudinea acestuia in fața pandemiei. Mai exact, acesta spune ca premierul Florin Cițu lanseaza „baloane de sapun” cand spune despre campania de vaccinare ca este un succes. Aceste…

- Alexandru Rafila, reprezentant al Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații și deputat PSD, estimeaza ca saptamana viitoare Grecia va intra in zona roșie, ceea ce inseamna ca persoanele nevaccinate care vor reveni din aceasta țara sunt obligate sa intre in carantina. Astfel, va aparea o discriminare…

- Deputatul social-democrat Alexandru Rafila, declara ca nu stie daca este important daca vine sau nu vine valul patru al pandemiei, ci daca acesta va fi controlabil si daca va exista un numar rezonabil de cazuri atat pentru sistemul de sanatate, cat si pentru populatie. Alexandru Rafila a fost…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a criticat modul in care a fost organizata campania de vaccinare anti-Covid in țara noastra. Deputatul PSD a spus ca mai multe loturi de vaccin vor expira in 30 iunie și ca se vor administra cel mult opt milioane de doze de ser abia la finalul anului.…