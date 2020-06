Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a exclus posibilitatea ca numarul de cazuri mai mari de infectare cu coronavirus sa fie dat prin manipularea testarii. O afirmatie in acest sens a fost facuta cu putin timp inainte de Victor Ponta. „Eu nu cred acest lucru, am mai discutat aceasta posibilitate.…

- In momentul critic in care oamenii din intreaga lume lupta impotriva COVID-19, cea de-a 73-a Adunare Generala a Organizatiei Mondiale a Sanatatii a avut loc acum cateva zile in format video.

- Numarul cazurilor de COVID-19 la nivel global au depasit duminica pragul de 4,5 milioane, in timp ce numarul mortilor a ajuns la 307.395, potrivit statisticilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, relateaza EFE.Datele OMS arata ca curba noilor cazuri se mentine ascendenta cu 80.000 de infectii zilnice,…

- APADOR-CH se intreaba cat de corecte sunt datele comunicate de Guvern privind COVID-19, care spun ca intre 23 martie și 27 aprilie 2020, in Romania au fost 631 de decese cauzate de COVID, deci, in medie, 17 morti pe zi, iar in perioada 2010-2016, media zilnica a fost de 700 de morti pe zi. APADOR-CH…

- Primul medicament autorizat pentru COVID-19 ar putea aparea pana in toamna, susține Alexandru Rafila. Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune ca antiviralul Remdesivir ar putea fi primul medicament autorizat pentru coronavirs . „Atunci cand ai un medicament care trateaza…

- In concordanta cu Conventia ONU cu privire la drepturile copilului , recomandarile tehnice ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in calitate de agentie ONU specializata in domeniul sanatatii, recomandarea OMS si UNICEF privind importanta alaptarii exclusive in primele sase luni de viata ale copilului,…

- Romania are cele mai multe cazuri confirmate de COVID-19 din regiune, 1292 , cu 26 decese. Statistica din 27 martie, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sanatații, a cazurilor confirmate și a deceselor...