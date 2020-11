Alexandru Rafila, seful Laboratorului Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals” susține ca Romania ar putea inregistra cel puțin 10.000 de cazuri zilnice de COVID-19 in 4 – 6 saptamani, daca nu va fi limitata raspandirea noului coronavirus. Numarul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 crește tot mai mult in Romania, iar situația devine din ce in ce mai grava in spitalele pentru bolnavii de COVID-19. In acest context, Alexandru Rafila, reprezentantul țarii noastre la OMS, susține ca vom ajunge in patru, maxim șase saptamani, sa ne confruntam cu o creștere de cel puțin 10.000 de cazuri…