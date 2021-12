Stiri pe aceeasi tema

- 8 cazuri cu noua tulpina Omicron confirmate la noi RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Opt cazuri de COVID cu noua varianta a coronavirusului au fost confirmate pâna acum - a informat marți Institutul Național de Sanatate Publica. Specialiștii susțin ca provoaca îngrijorare…

- Romania, singura tara din Uniunea Europeana care se afla in scenariul verde. Potrivit datelor INSP, in prezent Marea Britanie și Franța sunt țarile din Europa cu cele mai multe cazuri de infectare cu Covid-19, inregistrate in ultimele 24 de ore. Potrivit datelor Institutului National de Sanatate Publica,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si-a exprimat speranta ca proiectul privind certificatul digital COVID sa fie aprobat in luna decembrie, mentionand ca va fi transmis peste cateva zile Parlamentului. ‘In scurt timp va fi gata, in cateva zile va fi inaintat Parlamentului. Deja avem un draft la…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca, la sedinta de la Palatul Victoria, se va face o analiza rapida a situatiei actuale, dupa confirmarea primelor doua cazuri cu varianta OMICRON a coronavirus. Ministrul precizeaza ca se vor lua masuri pentru a fi incetinita raspandirea noii variante,…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a convocat la Guvern pe Alexandru Rafila, Raed Arafat și Adriana Pistol. Unul din cazuri este asimptomatic, celalalt are simptomatologie ușoara. Primele doua cazuri de infecție cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania. Institutul Național de…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca, probabil, in Romania exista și alte imbolnaviri COVID-19 cu varianta Omicron a SARS-CoV2, pe langa cele doua cazuri confirmate sambata la pacienți intorși din Africa de Sud. “Probabil ca exista in Romania si alte situatii de imbolnavire cu aceasta tulpina.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a discutat in ședința de vineri o propunere a Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) ca la intrarea in Romania sa fie obligatorie prezentarea unui test PCR, inclusiv pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19. Propunerea ar urma sa fie rediscutata…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca a fost adoptata o Hotarare a CNSU in baza careia calatorii care ajung in Romania din sudul Africii, unde a fost depistata noua varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2, vor fi carantinati timp de 14 zile. Alexandru Rafila, ministrul Sanatații: „Avand…