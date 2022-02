Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat, miercuri, ca se incearca „permanentizarea prezentei” personalului angajat in unitatile medicale pe durata determinata, pe perioada starii de alerta, prin contracte de munca fara durata limitata. Rafila a fost intrebat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, ce se intampla cu personalul angajat in spitale pe perioada determinata, pe durata starii […] The post Alexandru Rafila, despre ce se intampla cu personalul medical angajat in pandemie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .