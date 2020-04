Alexandru Rafila, despre atenționarea OMS: E adevărat, nu știm cât persistă anticorpii Reprezentanții Organizației Mondialale a Sanatații spun ca nu exista o dovada clara ca o persoana care s-a vindecat de coronavirus nu se mai poate imbolnavi și a doua oara. Președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM) și reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a declarat sambata la Antena 3 ca este adevarat ca deși cea mai mare majoritatea a oamenilor devin imuni dupa ce s-au vindecat, nu se știe insa pentru cat timp: "E adevarat. Dar asta nu inseamna ca nu sunt persoane imune dupa infecție. Noi am observat ca cea mai mare parte a celor care au fost bolnavi nu se reinfecteaza.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

