Stiri pe aceeasi tema

- „Nu ne punem problema unui val 6 in acest moment”, declara ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, intrebat despre cazurile cu subvarianta Omicron BA.2 existente in Romania. In condițiile in care majoritatea cazurilor din Romania sunt cu Omicron, Rafila a fost intrebat daca s-au facut secvențieri pentru…

- Finalul valului 5 s-ar putea apropia in aproximativ trei saptamani, cand in Romania se va inregistra, cel mai probabil, un numar zilnic de cazuri COVID cu trei cifre, a declarat luni ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. El mai spune ca „am trecut cu bine peste acest val”.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca nu pot fi luate masuri de relaxare in acest moment, ci trebuie asteptat pana cand numarul de pacienti internati la Terapie Intensiva scade in mod sustinut. El a explicat ca alte tari, care au relaxat restrictiile, sunt state cu un grad ridicat de acoperire…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila susține ca din luna martie s-ar putea renunța la obligativitatea purtarii maștii, precum și la certificatul verde, in situația in care numarul de cazuri ale valului 5 al pandemiei vor scadea. ”In luna martie e posibil sa putem renunța la masca. Tot din martie e…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, crede ca in zece zile Romania va intra pe un trend descrescator al acestui val pandemie, estimand ca saptamana viitoare vom depasi 40.000 de cazuri zilnic. Rafila a fost intrebat, sambata, intr-o conferinta de presa, la ce sa ne asteptam in zilele urmatoare avand…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, crede ca in zece zile Romania va intra „pe un trend descrescator” al acestui val pandemic. El estimeaza ca vom depași 40.000 de cazuri, zilnic, saptamana viitoare, potrivit News.ro. „Ati vazut ca am avut miercuri cel mai mare numar de cazuri inregistrate – 34.000.…

- Cel mai sumbru scenariu - 19.000-70.000 cazuri/zi de CoVID in februarie Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. FOTO: gov.ro În primele doua saptamâni din luna februarie în cel mai sumbru scenariu am putea avea între 19.000 si 70.000 de noi cazuri de COVID-19, zilnic,…

- Varianta Omicron a SARS-CoV-2 se va transmite comunitar in Romania in cel mult doua saptamani, iar estimarile specialiștilor sunt ca in valul 5 al pandemiei vor fi aproximativ un milion de cazuri de COVID-19, spune ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. „Omicron se va transmite comunitar in cel mult…