- Certificatul verde digital poate expira incepand cu 1 februarie, pentru persoanele care s-au vaccinat acum mai mult de noua luni, potrivit lui Alexandru Rafila, care face referire la o directiva europeana, care ar putea intra in vigoare și in Romania.

- Ministrul Educatiei, Sorin Mihai Cimpeanu si ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, au prezentat vineri noile reguli de funcționare a școlilor intr-o conferința de presa comuna. Comitetul Național... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Liderul PNL, Florin Cițu, a declarat joi, la Antena 3, ca din punctul de vedere al ratei de infectare și de vaccinare in pandemia Covid-19, soluțiile pe care le-a prezentat PSD prin vocea specialistului Alexandru Rafila, ajuns acum ministru al Sanatații, nu funcționeaza. Intrebat daca Romania…

- Purtarea mastii va deveni din nou obligatorie pe strazile Parisului de vineri pentru a face fata numarului crescut de cazuri de infectare cu varianta Omicron care a dus la un focar de contaminari cu COVID-19 in Franta, a anuntat miercuri prefectura din capitala Frantei, relateaza AFP.Aceasta masura…

- Certificatul COVID-19 nu va fi obligatoriu la locul de munca. Liderii coaliției nu au ajuns la nicio ințelegere privind introducerea acestui document. PNL și PSD cauta o soluție prin care oamenii sa mearga in continuare la joburi fara sa fie vaccinați. Președintele Klaus Iohannis i-ar fi chemat la raport…

- Sunt modificari importante pregatite de Guvern in cazul certificatului covid. Maine, ministrul Sanatații - Alexandru Rafila va explica cum va arata certificatul covid, in ședința de Guvern.Certificatul va avea o valabilitate de 2-3 luni. Cei de la minister se gandesc la o formula in care sa se elibereze…

- Ministrul PSD al Sanatații, Alexandru Rafila, l-a criticat vineri, 10 decembrie, pe liderul Senatului și președintele PNL, Florin Cițu, pe care l-a acuzat ca a compromis campania de vaccinare. Afirmațiile lui Rafila vin dupa ce Cițu a criticat draftul legii privind certificatul verde COVID pe care ministrul…

- Alexandru Rafila a vorbit, ieri, dupa ședința de Guvern, despre rezultatele testelor Covid-19 efectuate in școli. Potrivit ministrului Sanatații, rata de teste fals pozitive este surprinzator de mare, iar acest lucru poate avea și o explicație. Cu toate acestea, dupa confirmarea testelor PCR, a existat…