- Am putea reveni la normal, dupa pandemie, spre sfarșitul lunii septembrie. Pana atunci, Romania este in competiție intre raspandirea bolii și viteza cu care se vaccineaza populația, ținta fiind de 100.000 de persoane pe zi. Alexandru Rafila a spus ca Romania este, in prezent, intr-o competiție intre…

- Alexandru Rafila spune ca nu ințelege „care este utilitatea manușilor in oferirea marțișoarelor”. Medicul face aluzie la recomandarea facuta de ministrul Sanatații.Vlad Voiculescu a declarat vineri ca elevii ar putea oferi martisoare in scoli „daca poarta manusi” și a caracterizat situatia cu un citat…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, crede ca actuala campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului ar trebui imbunatațita pentru ca, din pacate, informațiile nu ajung in acest moment la toate categoriile sociale, informeaza Realitatea Plus. Alexandru Rafila…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, dr. Alexandru Rafila a declarat ca se va vaccina, dupa ce, recent, s-a vindecat de infectia cu COVID si a ieșit recent din izolare. Potrivit acestuia organismul uman are nevoie de o consolidare a raspunsului imun, iar vaccinul ofera aceasta…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații: „Ma simt bine. Am simtome discrete, dar nu am o stare generala care sa puna probleme. Mi-am facut niste investigatii, normal. Iau un tratament prescris de medicii infectionisti, dar nu iau antibiotice. (...) Niciun aport…

- Aflat in izolare la domiciliu, dupa ce a anunțat ca are COVID-19, Alexandru Rafia, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, a declarat ca in astfel de situații este contraindicat sa se ia antibiotice și mai ales azitromicina, noteaza Romania TV, citata de Antena 3.Propus de PSD pentru…

- Aflat in izolare dupa ce a contractat noul coronavirus, medicul Alexandru Rafila a intrat in direct intr-o emisiune televizata, in care a declarat ca se simte bine și face tratament. Președintele Societații de Microbiologie a transmis și un mesaj cu aceasta ocazie, cu privire la un medicament care nu…