Alexandru Rafila: Dacă personalul medical s-ar testa… Personalul medical sa fie testat in fiecare zi cand merge la serviciu reprezinta o masura analizata acum de Ministerul Sanatații. Sunt spitale care fac deja asta. Cu aceasta masura la nivel național s-ar putea evita blocarea activitații spitalelor, spune ministrul Alexandru Rafila. „O sa cautam o soluție rapida astfel incat din zilele urmatoare sa inceapa testarea sistematica a personalului medical. Cand intra in serviciu nu mai reprezinta așa o problema economica pentru ca prețul unui astfel de test probabil ca este in jur de 10 lei”, a explicat ministrul Sanatații la Radio Europa FM. Daca situația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

