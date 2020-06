Stiri pe aceeasi tema

- "Acestea sunt cifrele de peste tot, nu numai din Romania, astea sunt cifrele care au fost detectate in multe din tarile in care s-au facut deja studii de seroprevalenta. Intre 10 si 20. Cred ca mai putin de 10 nu o sa fie", a spus Alexandru Rafila, la Digi24, in condițiile in care și in Romania se…

- „Faptul ca nu se ințelege ce inseamna o relaxare graduala este foarte grav. Cei care nu au ințeles și au mers afara ca pentru o relaxare maxima vor fi cei care vor conduce la creșterea cazurilor de Covid-19 . Lumea trebuie sa ințeleaga ca vom fi nevoiți sa conviețuim cu acest virus. Exista riscul ca…

- Pacientii vindecati de COVID-19 vor trebui sa revina la spital la trei luni de la externare, medicii dorind sa verifice modul in care plamanii au fost afectati de boala. „Am hotarat, impreuna cu colegii nostri de la pneumoftiziologie ca pe pacientii care au prezentat imagini patologice in…

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, recomanda oamenilor sa nu incerce sa cumpere de pe internet Remdesivir, noul medicament autorizat in Statele Unite ca terapie pentru Covid-19, noteaza Digi 24.Conform lui Alexandru Rafila, produsul care ar fi de vanzare pe internet in mod…

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a declarat miercuri, pentru Agerpres, ca, in decurs de doua-trei saptamani sau chiar mai devreme, Romania va ajunge sa inregistreze zilnic "cel putin" 1.000 de cazuri de infectii cu noul coronavirus."Daca ai un numar foarte mare de cazuri…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat ca Romania evita greselile altor state care au amestecat pacientii infectati cu coronavirus si a spus despre aceasta boala ca este una nu foarte complicata, dar care consuma foarte multe resurse logistice. Costache a mai spus ca zilnic se identifica noi…

- Romania a ajuns la 277 de cazuri confirmate de imbolnavire cu coronavirus. Potrivit raportarii facute de autoritați la ora 13:00, sunt 17 noi cazuri. Din numarul total, 25 de pacienți s-au vindecat. “Pana astazi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate…

- Cristi Chivu și soția lui, alaturi de fetele lor, locuiesc in Italia, in „inima” focarului de coronavirus. Aceștia sunt in carantina și nu ies la supermarket, decat cu acordul autoritaților. Cristi Chivu ii indeamna pe romani sa stea acasa și sa ia in serios situația in care se afla.”Da-l naibii de…