Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a declarat ca va fi o crestere a numarului de infectari cu SARS-CoV-2 dupa inceperea anului scolar.„Cu siguranta. Nu cred ca a existat vreo tara in care reintoarcerea copiilor la scoala sa nu fie insotita si de o crestere. Dar acum…

- Numarul de cazuri de coronavirus in Romania a ajuns la 35.003, dupa ce, joi, au fost raportate 777 de noi persoane depistate cu COVID-19. In total, au fost externați 22.189 de pacienți vindecați, iar 1.971 de oameni au murit.

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 2 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 27.746 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate...

- Cehia a raportat vineri cea mai mare crestere zilnica din ultimele doua luni a numarului de noi infectari cu noul coronavirus, care a depasit 100 de cazuri pentru doar a treia oara incepand de la mijlocul lui aprilie, transmite Reuters.Potrivit Ministerului Sanatatii, bilantul infectarilor…

- Dupa mai bine de o saptamana, Romania trece din nou de 200 de cazuri de infectari intr-o singura zi. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 237 de noi imbolnaviri. Judetul Timis ramane tot cu zero cazuri de infectari in ultimele 24 de ore. In aceeasi perioada au avut loc noua decese la nivel ...…

- Autoritatile au raportat 3.267 de noi cazuri, acesta reprezentand cel mai mare numar de la inceputul epidemiei in tara. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate si 56 de decese, bilantul fiind acum de 848. Mai mult de jumatate dintre cazuri au fost inregistrate in regiunea Cape. Africa de Sud este…

- Pana astazi, 4 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.907 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.919 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate…

- Pana astazi, 4 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.907 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.919 au fost declarate vindecate și externate. Avand in vedere numarul de cazuri nou confirmate, care se situeaza peste…