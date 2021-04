Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), dr. Alexandru Rafila, deputat PSD, se arata contrariat de nivelul mic al testelor facute in Romania, deși ministrul Sanatații afirma ca țara noastra are o capacitate de testare „nelimitata”. Intr-o conferința de presa organizata joi, la sediul Partidului Social Democrat, medical a criticat nivelul redus al testarii, la aproape jumatate din capacitate. „Testam in continuare puțin, cu toate ca astazi am aflat de la Ministerul Sanatații un lucru in premiera mondiala, ca Romania are o capacitate nelimitata de testare. Atunci ne intrebam…