- Alexandru Rafila l-a criticat dur pe premierul Florin Citu pentru modul in care a gestionat situatia privind pandemia de coronavirus in Romania. Deputatul PSD il acuza pe Florin Citu ca in loc sa pregateasca spitalele pentru valul patru, a incurajat organizarea de festivaluri, acestea fiind adevarate…

- Romania va intra in al patrulea val al pandemiei de coronavirus in aceasta toamna, iar felul in care va evolua situația depinde de cine se imbolnavește, spune deputatul PSD Alexandru Rafila, potrivit Hotnews . ”O sa avem un val 4 in septembrie-octombrie. Ramane de vazut amplitudinea acestui val, pe…

- Valul patru de Covid-19 va aduce cazuri grave și decese in Romania, declara Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații... The post Rafila: Valul patru de Covid-19 va aduce cazuri grave și decese in Romania. Este un eșec al campaniei de vaccinare appeared first on Renasterea…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii vorbeste despre valul patru de al pandemiei de COVID-19 si spune ca va duce la cazuri grave si decese intr-un timp scurt. Acesta spune ca refuzul oamenilor de a se vaccina va inrautati situatia.

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS și deputat PSD, avertizeaza ca obiectivele din campania de vaccinare anti-Covid vor fi ratate in acest an, iar valul patru va aduce cazuri grave și decese in țara, informeaza RFI . Alexandru Rafila arata ca „ne indreptam, cel puțin in cursul acestui an,…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, medicul Alexandru Rafila, nu știe daca un al patrulea val al pandemiei de coronavirus va „lovi” Romania, insa se așteapta la o creștere a numarului de cazuri in urmatoarea perioada, informeaza Prima TV, citata de News.ro.Deputatul PSD a explicat…

- Deputatul social-democrat Alexandru Rafila, declara ca nu stie daca este important daca vine sau nu vine valul patru al pandemiei, ci daca acesta va fi controlabil si daca va exista un numar rezonabil de cazuri atat pentru sistemul de sanatate, cat si pentru populatie. Alexandru Rafila a fost…