Președintele Societații Romane de Microbiologie și reprezentantul Romaniei in Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, a vorbit la Digi24 despre cateva aspecte importante legate de situația poandemica din Romania. Rafila a explicat ca purtarea maștilor de protecție este importanta, dar manușie sunt inutile , nu ne pot feri de contaminarea cu noul coronavirus . „Purtam maștile in spațiile inchise unde sunt mai multe persoane, cand mergem la magazin. Dar cand suntem in masina personala, acasa, la birou, nu e nevoie sa purtam masca. Utilitatea maștii are doua semnificații: prima, legata…