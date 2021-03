Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au decis, luni seara, continuarea campaniei de vaccinare in Romania cu toate vaccinurile impotriva COVID-19, autorizate in momentul de fata la nivel european. Astfel, Romania va continua vaccinarea cu serul AstraZeneca. "In cursul acestei seri, a avut loc o sedinta extraordinara la care…

- 9.000 de romani din 200.000 inscriși s-au retras de la vaccinare, in prima parte a zilei de vineri, dupa ce mai multe tari din Europa au suspendat vaccinarea cu serul AstraZeneca. Raspunzand unei intrebari legate de numarul de persoane care și-au anulat programarile pentru vaccinare, in ultimele 24…

- Edilul a precizat ca se va duce și la rapel și a subliniat ca vaccinarea cu lotul respectiv a fost suspendata, urmand ca vineri sa ajunga la centrul din Bacau doze din altul. ”M-am vaccinat in 5 martie și am avut niște reacții minore. Ma voi duce și la rapel pentru a obține imunizarea.In centrul de…

- CNCAV a initiat o sesiune de intrebari care fac referire la vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca, la programarea pentru vaccinare, precum si altor intrebari de interes.A inceput sesiunea de intrebari si raspunsuri in direct Din acest moment si pana la ora 17.00 vom raspunde intrebarilor care fac…

- In contextul in care s-a constatat o reticența sporita in randul populației germane fata de vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca, premierul Bavariei, Markus Soder, considera ca este nevoie de o alta abordare. Premierul bavarez Markus Soder se declara foarte ingrijorat de reticența sporita in randul…

- Azi, 15 februarie, incepe in Romania vaccinarea cu serul AstraZeneca. 9.300 de persoane vor primi chiar azi prima doza de vaccin. Pana acum au fost programate pentru imunizarea cu acest ser peste 142.000 de persoane, printre care și mulți profesori. Autoritațile din Romania au stabilit ca rapelul se…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 cu serul produs de AstraZeneca incepe, luni, in Romania, la persoane cu varsta intre 18 si 55 de ani. Peste 142.000 de oameni s-au programat deja pentru a fi imunizate cu acest vaccin, in cele 180 de cabinete de vaccinare deschise special in acest scop. Intervalul recomandat…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii anunta ca, joi, la ora 10.30, s-a depasit numarul de 100.000 de programari pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca. ” La ora 10.30, in platforma dezvoltata de STS s-au programat peste 100.000 de persoane pentru vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca.…