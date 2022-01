Stiri pe aceeasi tema

- „S-ar putea sa avem o oarecare revitalizare a campaniei de vaccinare daca dupa data de 1 februarie va intra in funcțiune mecanismul european, directiva europeana: valabilitatea certificatului de vaccinare este prelungita daca persoanele se vaccineaza cu doza booster intr-un interval care sa nu depașeasca…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca foarte probabil tulpina Omicron circula in Europa, inclusiv in Romania, de mai mult timp, avand in vedere faptul ca a existat circulatie intre Africa de Sud si Europa si inainte de data identificarii acestei tulpini. In ceea ce priveste raspandirea…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat asupra intensificarii pandemiei COVID in Europa, inclusiv si a raspandirii variantei Omicron, motive pentru care le-a cerut europenilor sa se vaccineze si cu doza a treia.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, șeful DSU, Raed Arafat, și directorul CNSCBT, din cadrul INSP, Adriana Pistol anunța primele masuri hotarate in cadrul ședinței cu premierul Ciuca, care a durat astazi mai bine de 4 ore. Persoanele care intra in Romania din statele din afara Uniunii Europene –…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat vineri ca in sedinta de guvern nu a existat niciun fel de dezbatere in contradictoriu pe tema introducerii testarii pentru persoanele care intra in tara, mentionand ca au fost analizate recomandarile in acest sens ale Centrului european de control al…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila , a anunțat ca pana in prezent, in Europa au fost inregistrate 70 de cazuri de infectare cu Omicron, noua tulpina a virusului SARS CoV-2. Și in Romania se vor inregistra astfel de cazuri, a mai spus Rafila. Ministrul Sanatații a anunțat ca tulpina Omicron a fost…

- Alertele Comisiei Europene privind tulpina Omicron tensioneaza și mai tare situația Covid-19 in Europa, respectiv Romania. Cu toate acestea, prezența la vaccinare este redusa, iar riscurile transmiterii comunitare cresc exponențial de la o zi la alta. Alexandru Rafila a explicat, duminica seara, condițiile…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat sambata, in cadrul unei conferințe de presa, ca a discutat cu specialiștii din sanatate publica despre masurile care se impun in Romania atat in ceea ce privește posibilitatea apariția tulpinii Omicron, cat și a stoparii pandemiei de Covid-19. Rafila…