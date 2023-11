Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, miercuri seara, ca se lucreaza la toate cele trei centre de mari arsi, cel mai avansat fiind cel de la Timisoara, toate trei urmand sa fie gata in prima parte a anului 2025, informeaza News.ro. Potrivit acestuia, lucrurile s-au schimbat foarte mult fata…

- Președintele Klaus Iohannis a fost astazi in vizita la spitalul Floreasca unde s-a intalnit cu raniții de la Crevedia și cu medicii care ii trateaza.Intrebat despre situația spitalelor pentru mari arși și despre promisiunile facute dupa Colectiv, Iohannis spune ca suntem departe de promisiunile facute…

- „In total au fost 58 de victime, din pacate au fost si doua decese, au fost chiar membri ai aceleiasi familii, sot si sotie. Pentru restul pacientilor a existat procedura de transfer, unele dintre ele sunt in derulare. 12 cazuri au fost critice. Au ramas in stare buna, cazurile care pot fi tratate fara…

- Ministrul Sanatatii spune ca lucrurile sunt extrem de serioase și ca statul trebuie sa reacționeze, altfel impactul drogurilor asupra societații noastre va fi tot mai mare. Soluția pe care o vede Alexandru Rafila este educatia. Ar trebui introdusa disciplina ”Educatie pentru sanatate in scoli”. ”E…