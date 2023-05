Alexandru Rafila, cel mai plimbăreț ministru din Sănătate din ultimele trei decenii Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a stabilit un adevarat record al deplasarilor externe: nu mai puțin de doua luni, ceea ce inseamna ca este de departe cel mai plimbareț ministru din Sanatate din ultimele trei decenii. Nu se știu, insa, care au fost costurile, pe care refuza sa le faca publice. Elveția a fost ultima destinație pe lista și se intampla chiar in timp ce medicii amenințau cu greva generala, iar rezidenții protestau in fața Ministerului, pentru ca nu exista locuri suficiente in sistem, potrivit Realitatea.net. Printre țarile bifate de Ministrul Sanatații se numara țari precum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

