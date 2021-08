Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD și reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, atrage atenția asupra pericolului la care este expusa societatea romaneasca prin organizarea unor festivaluri mari. „Vedeți ce se intampla pe la festivalurile acestea in momentul de fața”, puncteaza Rafila. Citește și: ANALIZA…

- Artistul are mai multe afecțiuni și chiar se vorbește despre o intervenție chirurgicala minim invaziva, insa nu s-a luat o decizie in acest sens. I s-au facut investigațiile de rigoare, comunica și are o stare generala buna momentan.Benone Sinulescu se simte bine, comunica tot timpul și este vesel,…

- Liviu Dragnea are probleme mari de sanatate. El a vorbit despre afecțiunea de care sufera și acum, ca a ajuns acasa dupa ce a fost eliberat din penitenciar, el a decis sa se trateze. Liviu Dragnea, probleme grave de sanatate? “Nu e de joaca” Fostul șef al PSD a ajuns acasa și a sarbatorit alaturi […]…

- Albaiulianul Dorin Șerdean, dupa decizia instanței de a amana cauza: „Evident, sper sa fiu repus in funcție. Vedem ce se va intampla” In luna ianuarie, albaiulianul Dorin Șerdean, a fost demis din funcția de președinte al clubului Dinamo, decizie luata in cadrul Consiliului de Administrație. Acesta…

- Alexandru Rafila a afirmat ca intențiile Guvernului Cițu de a mari contribuția personala a pacienților asigurați CNAS și care vor sa beneficieze de servicii la privat, vor duce Romania spre un prag de risc stabilit de Organizația Mondiala a Sanatații. „In primul rand, o OUG care a trecut deja de Guvern,…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentant al Romaniei la OMS, a declarat vineri, intr-o conferința de presa la Guvern, ca intențiile Guvernului Cițu de a mari contribuția personala a pacienților asigurați CNAS și care vor sa beneficieze de servicii la privat, vor duce Romania spre un prag de risc…

- Presedintele Comisiei pentru sanatate din Senat, dr. Adrian Streinu-Cercel (PSD), a afirmat, joi, la o dezbatere, ca taxa clawback este o problema majora in momentul de fata, politica pretului mic la medicamente se dovedeste a fi "foarte paguboasa", motiv pentru care aceasta trebuie revazuta in totalitate…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila avertizeaza ca este posibil ca infecția COVID-19 sa fie din nou accelerata in randul comunitaților din cauza relaxarilor prea rapide impuse de guvernarea de coaliție și sa se ajunga la noi restricții. Medicul microbiolog reproșeaza Guvernului Cițu ca prin masurile luate…