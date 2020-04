Stiri pe aceeasi tema

- Seful Societatii Romane de Microbiologie a afirmat ca s-a observat o diferenta clara intre modul in care a evoluat pandemia in tarile din Europa de Est fata de Europa de Vest, insa, deocamdata, nu exista o explicatie. "Este adevarat ca nu stim cifra reala a numarului de cazuri pentru ca sunt…

- Seful Societatii Romane de Microbiologie, medicul Alexandru Rafila, afirma ca Romania este de cateva saptamani intr-o zona de platou, avand saptamanal 300 – 350 de cazuri, iar dupa sarbatori nu a aparut o crestere alarmanta a numarului de cazuri.

- Seful Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat ca „platoul” epidemiei de coronavirus in Romania va fi atins in jurul a 12.000 - 14.000 de cazuri depistate oficial.„Ramane sa vedem cand ajungem la platou. O sa avem undeva la 12.000- 14.000 in momentul maxim, va incepe…

- Seful Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a facut previziuni de ultima ora privind evolutia epidemiei de COVID-19. Medicul spera ca in urmatoarele doua saptamani capacitatea de testare in Romania sa ajunga la 8000-10.000 de teste zilnic. Pana acum, peste 300 de romani si-au pierdut…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie , Alexandru Rafila, a declarat, pentru Digi 24, ca aceasta pandemie provocata de coronavirus ar putea sa dureze mult timp de acum inainte.Mai precis, profesorul Alexandru Rafila a anunțat ca pandemia s-ar putea intinde pe o perioada de doi ani de acum…

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii de Microbiologie, a declarat ca este posibil ca luni sa se depaseasca 2.000 de cazuri de infectare cu coronavirus, context in care se va trece la nivelul patru de alerta. Rafila a mai spus ca 80% dintre cei diagnosticati au forme usoare sau medii si 20% - forme…

- "Sunt vreo 650 de persoane care mor zilnic in Romania, in mod curent. Ramane sa vedem cat, cazuri de infectie cu Covid-19, cat reprezinta din aceste 650 de cazuri. Ce e interesant, apropo de fragilitate, este ca noi avem in Romania 14.000 de pacienti care fac dializa. Deci doar 14.000. Daca fac eu asa…

- Președintele Societații de Microbiologie, Alexandru Rafila, a spus ca situația din Romania se va inrautați in scurt timp, iar la varful epidemiei vom trece de o mie de cazuri pe zi. Rafila a explicat ca pe masura ce va crește capacitatea de testare va crește și numarul celor confirmați pozitiv la…