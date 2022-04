Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a aprobat o OUG pentru realizarea studiilor clinice in Romania, existand beneficii atat pentru pacienti, cat si pentru sistemul sanitar, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- "In acest moment sunt distribuite de catre producator, Antibiotice Iași și le mulțumim ca intr-un timp atat de scurt au produs 30 de milioane de comprimate.Vor ajunge la Direcțiile de Sanatate Publica din țara și de acolo cautam caile prin care sa le distribuit cat mai repede catre populație," a precizat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca in urma secventierilor au fost descoperite 13 cazuri cu varianta BA2 in Romania, dar ca, in acest moment, nu se pune problema unui val 6 al pandemiei.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a venit miercuri cu o serie de precizari importante privind certificatul verde COVID in Romania. Cu toate ca in ultimele zile erau discuții ca nu mai este la fel de eficient, documentul va fi adoptat ‘intr-un timp foarte scurt’. Membrul Executivului spune ca mai…

- Astazi, 26 ianuarie 2022 a fost inregistrat cel mai mare numar de cazuri pozitive cu Covid 19 de la debutul pandemiei in Romania. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a explicat in cadrul unei conferinte de presa ca era de asteptat sa creasca numarul de infectari cu noul coronavirus. De altfel, pentru…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, susține miercuri o declarație de presa, in ziua in care Romania a inregistrat peste 34.000 de noi cazuri de Covid, in ultimele 24 de ore, fiind cel mai mare numar raportat de la inceputul pandemiei. Declarația de presa a inceput azi la ora 14:00 și are loc la Ministerul…

- "Este putin mai larg cred ca acest plan de cancer, pentru ca el se refera o data la politicile preventive in general si la cele focalizate pe cancer in special si traim intr-un mediu foarte mult schimbat in momentul de fata - poluarea, consumul de substante toxice, alimentatia de proasta calitate, lipsa…

- "Este putin mai larg cred ca acest plan de cancer, pentru ca el se refera o data la politicile preventive in general si la cele focalizate pe cancer in special si traim intr-un mediu foarte mult schimbat in momentul de fata - poluarea, consumul de substante toxice, alimentatia de proasta calitate, lipsa…