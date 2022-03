Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila (PSD), a declarat marți, intr-o conferința de presa, ca in prima saptamana de la ridicarea restricțiilor și eliminarea starii de alerta, situația epidemiologica este sub control deși Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca, in cazul in care mai multi copii dintr-o clasa sau grupa se vor infecta cu SARS-CoV-2, Inspectoratul scolar si Directia de sanatate publica pot decide suspendarea cursurilor in respectiva clasa pentru un anumit…

- Intrebat de ce Romania a eliminat brusc restricțiile pandemice, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca nu are un raspuns „foarte concret”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca necesarul Romaniei de comprimate de iodura de potasiu este de 30 de milioane. Rafila a precizat ca s-a discutat deja și au inceput refacerea stocurilor la nivel național, iar pastilele vor fi ulterior direcționate catre primarii. Fii la curent…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, un proiect de lege potrivit caruia persoanele nevoite sa supravegheze copii in varsta de pana la 18 ani aflati in carantina sau izolare primesc concediu medical si indemnizatie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a prezentat de ce autoritațile vor sa elimine necesitatea certificatului verde. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca s-a atins indicele de refererința de sub 50% grad de ocupare al paturilor la ATI, iar in Romania vor fi relaxate restricțiile. Astfel, se va renunța la certificatul verde in centrele comerciale, iar masca nu va mai fi obligatorie in spațiile exterioare.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca o data ce pandemia iși va pierde din intensitate, majoritatea centrelor de testare vor fi desființate, iar oamenii se pot testa la medicii de familie sau in spitalele de boli infecțioase. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…