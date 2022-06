Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, vrea renegocierea contractelor de achizitie a vaccinurilor impotriva COVID-19, acestea fiind valabile pana in 2023 si prevad cumpararea unor cantitati mari. „A fost un mecanism complex de gestionare a vaccinurilor pentru ca a fost acel Comitet National CNCAV,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila a declarat, joi, ca toate serviciile mediacale de urgența, inclusiv Departamentul pentru Situații de Urgența, condus de secretarul de stat in MAI Raed Arafat, ar trebui sa faca parte din ministerul Sanatații, care face „politica de sanatate a statului roman”. Alexandru…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a transmis, luni, ca autoritatile nu vor distribui pastilele cu iodura de potasiu catre populatie inainte de realizarea unei campanii de informare. ”Am lucrat la structurarea campaniei de informare. Nu putem sa facem distributia acestor comprimate fara sa existe…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca se intentioneaza distribuirea de pastile cu iodura de potasiu populatiei, pentru ca aceasta sa le aiba la indemana daca va fi nevoie. El a subliniat, insa, ca „lucrul asta nu trebuie interpretat intr-un registru al panicii”, ci ca pe un gest de precautie. …

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a aprobat o OUG pentru realizarea studiilor clinice in Romania, existand beneficii atat pentru pacienti, cat si pentru sistemul sanitar. ”Am aprobat astazi un proiect de OUG privind realizarea studiilor clinice in Romania, un document…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a afirmat, marți, ca un eventual val șase de COVID poate fi luat in calcul din aceasta toamna si ar presupune o alta tulpina care sa se transmita susținut in comunitate. Declarațiile lui Rafila vin in contextul in care marți, la nivel național, a fost raportat…

- Romania iese astazi, de la miezul nopții, din starea de alerta, iar masurile restrictive vor fi eliminate. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, marți, ca masca de protecție nu va mai fi obligatorie, nici in spațiile interioare, nici in exterior, operatorii economici vor funcționa fara restricții…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, luni, ca Antibiotice Iasi va incepe productia de pastile cu iod, in eventualitatea unui atac nuclear din partea Rusiei, urmand sa produca 2,5 milioane de pastile in 48 de ore. Potrivit necesarului realizat de catre autoritati, Romania are nevoie de 30…