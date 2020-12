Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Romaniei la OMS, deputatul PSD Alexandru Rafila, a declarat joi seara la Antena 3 ca a primit rezultat pozitiv la testul de coronavirus. Citește și: EXCLUSIV - LISTA deputaților și senatorilor alesi la alegerile din 6 decembrie „Ma simt bine, sunt in izolare la domiciliu,…

- Necazurile se țin lanț de deputatul USR Tudor Benga. Acesta a fost confirmat pozitiv in ceea ce privește infectarea cu coronavirus. „Astazi am primit rezultatul testului efectuat luni și mi s-a confirmat ceea ce banuiam deja, anume ca sunt pozitiv cu Covid19. Am simptome inca de duminica seara, evoluția…

- Indragitul rapsod Nicolae Botgros a ajuns acasa dupa o luna si patru zile de spitalizare in lupta cu COVID-19. In exclusivitate pentru Antena 3, artistul a declarat ca se simte mai bine, dar este dependent de masca de oxigen dupa ce plamanii i-au fost afectati in proportie de 70%. Nicolae Botgros spune…

- Flick și Denisa Hodișan s-au casatorit religios iar la scurttimp au plecat in luna de miere in Maldive. Chiar daca intreaga lume seconfrunta cu pandemia de coronavirus, cei doi au fost norocoși, pentru ca auajuns pe o insula unde nu existau cazuri COVID- 19. „Am stabilit sa plecam undeva in luna de…

- Mitropolitul Clujului Andrei Andreicuț, confirmat cu coronavirus, va ramane in spital cel puțin zece zile, spune Vasile Mureșan, managerul spitalului unde a fost internat acesta, pentru actualdecluj.ro. ”Starea mitropolitului Andrei Andreicuț este stabila. Nu ridica probleme deosebite. Este o forma…

- Viceprimarul de Balți, Nicolai Grigorișin, a fost testat pozitiv la noul tip de coronavirus. Anunțul a fost facut chiar de acesta, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. „Imi iau concediu medical. Testul la Covid-19 a venit pozitiv. Am fost diagnosticat și cu pneumonie. Voi fi internat in spital”,…

- Chirurgul, Mircea Beuran s-a infectat cu COVID-19, iar in prezent este internat la Institutul ”Matei Balș” din Capitala, scrie Antena3 Potrivit unor surse medicale, forma de infectare cu COVID a...

- Europarlamentarul Tudor Ciuhodaru (PSD) a declarat la Antena 3 ca este „haos” in gestionarea epidemiei de coronavirus in Romania. El a adaugat ca la nivel de Parlament European se discuta despre faptul ca raportarile cazurilor COVID-19 nu ar fi in regula și ar putea sa fie ceruta schimbarea modalitații…