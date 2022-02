Alexandru Rafila anunţă ieşirea României din pandemie: Cred că până la sărbătorile de Paște vom avea o viață aproximativ normală Alexandru Rafila anunta iesirea Romaniei din pandemie: Cred ca pana la sarbatorile de Paște vom avea o viața aproximativ normala Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca in perioada urmatoare se vor ridica o parte din restricții, iar pana la Paște, ar putea sa fie ridicate toate interdicțiile adoptate de autoritați in timpul pandemiei de coronavirus. „Nu-mi place sa fac astfel de predicții, dar cred ca pana la sarbatorile de Paște vom avea o viața […] Citește Alexandru Rafila anunta iesirea Romaniei din pandemie: Cred ca pana la sarbatorile de Paște vom avea o viața aproximativ normala… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

- „Nu-mi place sa fac astfel de predicții, dar cred ca pana la Sarbatorile de Paște vom avea o viața relativ normala, poate doar cu recomandarea purtarii maștii in interior, in special in zonele aglomerate”, a declarat Alexandru Rafila, marți dimineața.„Avand in vedere faptul ca tulpina Omicron se transmite…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a explicat ca in perioada urmatoare se vor ridica o parte din restricții, urmand ca pana la sarbatorile de Paște sa fie ridicate toate restricțiile. ”Nu-mi place sa fac astfel de predicții, dar cred ca pana la Sarbatorile de Paște vom avea o viața relativ…

