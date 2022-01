Alexandru Rafila anunța varful valului 5 și spune ca vom atinge apogeul Omicron in ceea ce privește numarul de imbolnaviri in prima jumatate a lunii februarie. In același timp, ministrul a declarat la un post de televiziune ca din martie s-ar putea ca masurile impuse in prezent sa se mai relaxeze. Asta, odata cu scaderea numarului de imbolonaviri. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca varful valului Omicron ar putea fi atins in țara noastra in perioada 10-15 februarie.Rafila a precizat ca, deși in acest val numarul cazurilor grave este mai mic, cel al infectarilor este crescut…