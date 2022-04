Ministrul Sanatații, intrebat daca sunt justificate temerile ca ar putea crește din nou numarul de cazuri in Romania ca in China, in ultimele saptamani, a declarat ca este diferita de situatia din Europa, unde aproape toate tarile se afla in Zona verde."Situatia din China in ceea ce priveste pandemia nu are legatura cu situatia din Europa. Acolo circula tulpina Omicron, care in Romania si in regiunea Europeana OMS a circulat si daca va uitati in toate tarile din aceasta regiune s-a ajuns in Zona verde aproape in toate tarile", a spus Rafila, intr-o conferinta de presa la Spitalul "Marie Curie".Regiunea…