- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, se așteapta la o creștere a numarului de cazuri de Covid confirmate, dar acestea nu vor fi foarte periculoase. In urmatoarea perioada, in Romania s-ar putea inregistra circa 10.000 de cazuri pe zi, ceea ce ar echivala cu aproximativ 70.000 de cazuri noi pe saptamana.…

- Marți, 26 iulie, autoritațile au anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate peste 12.300 de cazuri noi. De asemenea, in ultima saptamana au fost raportate 44.489 de cazuri noi in ultima saptamana. Pe 15 ianuarie 2022, in plina ascensiune a valului Omicron erau peste 10.000 de cazuri noi raportate…

Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit, marți seara, la Romania TV, despre creșterea numarului de cazuri de Covid-19 ian Romania.

- Aproape 15.000 de cazuri noi COVID s-au inregistrat in ultima saptamana, in Romania, anunța ministrul Sanatații. Aproape 20% dintre acestea sunt reinfectari. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, anunța luni ca in ultima saptamana sunt aproape 15.000 de cazuri noi COVID. 2.717 dintre acestea, adica…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat in conferinta de presa sutinuta marti seara ca este suparator sa vedem un nou val de infectari cu SARS-CoV-2, dar ca statisticile arata ca imbolnavirile nu produc forme mai grave decat pana acum. El a tinut sa precizeze ca ministrul Sanatatii ca nu se gandeste la…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, luni seara, la TVR, ca noul val COVID va fi traversat in Romania fara restrictii, precizand ca este recomandata purtarea mastii de protectie in spatiile aglomerate, dar nu obligatorie.

- • Varful valului ar putea fi atins in luna august • Vor fi repuse in functiune centrele de testare COVID si se recomanda utilizarea mastii in spatii inchise Ieri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca varful valului de infectari cu SARS-CoV-2 in Romania ar putea fi atins intre 14 si 21…

Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca numarul cazurilor Covid-19 a crescut in ultima saptamana.