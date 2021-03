Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii, aflata in prima linie in lupta internationala impotriva pandemiei, a convocat grupul sau de experti in vaccinare pentru a studia siguranta vaccinului produs de AstraZeneca ."Grupul consultativ de experti al OMS privind vaccinarea a examinat datele si este in contact…

- Organizația Mondiala a Sanatații a explicat ca serul de la AstraZeneca anti-COVID-19 ar trebui sa fie utilizat in continuare, chiar daca mai multe state europene au renunțat sa il foloseasca, dupa cum arata Agerpres . Purtatoarea de cuvant OMS, Margaret Harris, a spus ca „nu exista vreun motiv de a…

- Revenirea la o viața normala, in scenariul cel mai optimist, ar putea avea loc la sfarșitul lui septembrie, a declarat medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, la Antena 3. „Cred ca scenariul cel mai optimist este spre sfarsitul lunii septembrie. Atunci…

- Medicul Alexandru Rafila, președinte al Societații Romane de Epidemiologie și reprezentantul Romaniei in Organizația Mondiala a Sanatații, s-ar vaccina cu serul AstraZeneca, daca ar putea sa aleaga. Intr-o intervenție la Digi 24, acesta a precizat ca daca ar putea alege intre Pfizer, Moderna și AstraZeneca,…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), a declarat marti ca in trecut a fost folosit "pretextul" ca deschiderea scolilor duce la cresterea numarului de cazuri de COVID-19 si a apreciat ca, in contextul pandemiei, trebuie facuta o "prioritizare…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila , reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, a explicat ca secvențierea nu se efectueaza in cazul tuturor tulpinilor izolare sau in cazul celor pe care le luam intamplator intr-o anumita zi, ci numai la cele suspecte. Medicul a mai adaugat ca bilanțul…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, a explicat ca secvențierea nu se efectueaza in cazul tuturor tulpinilor izolare sau in cazul celor pe care le luam intamplator intr-o anumita zi, ci numai la cele suspecte. Medicul a mai adaugat ca bilanțul…

- Redeschiderea școlilor in atentia politicienilor Reprezentanți ai PSD și ai Alianței pentru Unirea Românilor susțin redeschiderea școlilor de luni, 11 ianuarie, când se încheie vacanța de iarna. Reporter: Sorin Croitorescu - "Deputatul PSD Alexandru…