Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Alexandru Rafila a declarat ca, in urmatoarele doua - trei saptamani, se va atinge nivelul de 20.000 de cazuri pe zi, dar nu acest numar este relevant, ci numarul persoanelor care ajung la spital si al celor care vor avea nevoie de sectiile de ATI. Medicul Alexandru Rafila a declarat, duminica,…

- Medicul Alexandru Rafila considera ca nivelul de 20.000 de cazuri de Covid pe zi va fi atins „in urmatoarele doua - trei saptamani”. "Acum avem 10.000 - 11.000 de cazuri noi pe zi. Credeți ca vom...

- Jurma a analizat datele din ultimele luni și a calculat rata de incidența pentru toate județele României în urmatoare perioada. În Cluj, rata va ajunge la 9,38 cazuri la mia de locuitori în urmatoarele doua saptamâni, iar acest lucru va aduce cu sigurața restricții dure…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, anunta ca in ultima saptamana s-au inregistrat peste 1.040 de noi cazuri de infectie cu virusul SAR-CoV-2, semnificativ mai mult fata de saptamana anterioara, cand au fost inregistrate 660 de cazuri. Potrivit acestuia, la sfarsit…

- Intrebat de ce este nevoie de noi restricții, Adrian Sterinu Cercel a precizat ca mai multe foruri la nivel mondial au ajuns la un consens privind debutul valului 4 al pandemiei. In acest context, orice ar putea fi posibil in materie de restricții."Orice este posibil, dar aceste masuri restrictive sunt…

- Medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, atrage atentia ca obiectivele din campania de vaccinare anti-COVID vor fi ratate in acest an, in Romania, iar valul patru al pandemiei nu ne va ocoli. „In mod evident, ne indreptam, cel putin in cursul acestui an, spre ratarea tuturor tintelor…

- In urmatoarele 4 saptamani vom avea parte de caldura, cu temperaturi peste normalul perioadei, mai ales in vestul țarii, conform prognozei meteorologilor pentru perioada 5 iulie – 2 august. Saptamana 5 – 12 iulie Cu excepția regiunilor sud-estice, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice…

- Vremea va deveni caniculara in multe regiuni ale țarii, iar maximele vor ajunge la 35-36 de grade Celsius, se arata in prognoza pe doua saptamani a Administrației Naționale de Meteorologie. In Maramureș valorile termice diurne vor fi in creștere pana spre sfarșitul primei saptamani (9 iulie), vremea…