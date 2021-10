Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Alexandru Rafila considera ca principalele partide politice ar trebui sa elaboreze in comun un proiect de lege cu privire la obligativitatea prezentarii certificatului verde la locul de munca. "Eu nu as vrea sa venim cu un proiect alternativa, as vrea sa venim cu un proiect comun,…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila afirma ca, daca guvernul propus de Nicolae Ciuca nu va trece de votul Parlamentului, PSD nu va formula in fata presedintelui Klaus Iohannis o propunere de prim ministru, in lipsa unei majoritati in Parlament. Rafila explica faptul ca si PSD este partid minoritar si…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila spune ca proiectul privind certificatul verde obligatoriu la locul de munca trebuie rescris. „Trebuie gandit pe o perioada limitata, cu evitarea discriminarilor...

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, susține ca proiectul prin care se impune certificatul verde la locul de munca este discrimatoriu și va genera mai multe probleme, decat rezolvari. ”Știți care este problema? Este un proiect de lege care a fost respins la Senat, un proiect care genereaza mai…

- Deputatul PSD de Timis Alfred Simonis ii considera responsabili pe presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, si pe primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, de situatia in care se afla societatea de termoficare din oras, care a oprit furnizarea de agent termic din cauza datoriilor pe…

- PSD va fi de acord cu introducerea certificatului verde, dar cu anumite condiții: el trebuie sa corespunda intru totul deciziei Parlamentului European și sa fie in acord cu Constituția Romaniei, a spus, luni, social-democratul Alexandru Rafila,scrie Mediafax. Discuția despre certificatul verde…