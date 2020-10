Alexandru Rafila a spus cand vom avea, in Romania, cel putin 10.000 de cazuri noi de Covid pe zi

Stiri pe aceeasi tema

- E foarte posibil ca pana in luna decembrie sa fie instituita carantina pe zone mari, inclusiv in București, pentru ca aceste cazuri noi care apar și sunt in creștere aduc la randul lor alte cazuri noi, tot mai multe, a explicat profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS.

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat miercuri 5.343 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2, 107 decese si 861 de persoane internate la Terapie Intensiva, fiind cel mai grav bilant zilnic de la declansarea pandemiei de COVID-19. Printre cei decedati se afla si un baietel de 4 luni, cu mai multe…

- Alexandru Rafila a declarat astazi ca, potrivit studiilor de seroprevalenta a infectiei SARS-CoV-2, intre numarul diagnosticat de cazuri si numarul persoanelor care au trecut prin boala COVID-19 exista un raport de 1 la 10. Prin urmare, la 4.000 de cazuri diagnosticate, in realitate, in Romania se imbolnavesc…

- "Este o situatie care se intalneste in toate tarile. Nu e situatie particulara pentru Romania. Sunt studiile de seroprevalenta care arata ce proportie din populatie a trecut prin boala. Arata ca intre numarul de cazuri diagnosticat si numarul de persoane care au trecut prin boala exista un raport…

- Copiii nu sunt mai sensibili la infectia cu noul coronavirus (COVID-19), comparativ cu populatia generala, conform datelor existente pana in prezent. Medicul Adrian Marinescu spune ca in doar cateva zile exista posibilitatea ca starea copilului sa se schimbe. "Ei pot sa nu fie asimptomatici, pot…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, spune ca, in prezent, in Romania exista o transmitere comunitara intensa. Nu este exclus ca in aceasta saptamana sa ajungem la 2.000 de cazuri de COVID-19 pe zi. Alexandru Rafila a declarat, astazi, ca a fost ingrijorat de cifrele vazute la raportarea…

- Suntem in valul al doilea al Covid si ne indreptam spre liga ”superioara” a țarilor care incep sa aiba probleme serioase legate de gestionarea infecției cu noul coronavirus. Cand gradul de ocupare din ATI va depași 80%, probabil ca vor aparea problemele, afirma prof. univ. dr. Alexandru Rafila. …

- Romania inregistreaza 1.087 cazuri noi de coronavirus și 37 de decese noi in ultimele 24 de ore. Cele mai multe cazuri noi sunt in București -154. In Timiș au fost inregistrate zece cazuri noi. Pana in 16 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 70.461 de cazuri de persoane infectate cu noul…