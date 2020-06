Alexandru Rafila a spus adevărul! Suntem la limită. Care este situația reală a cazurilor de coronavirus din România "Nu știu daca trebuie sa ne ingrijoram, dar nu putem nici sa stam liniștiți. Ne gasim intr-o situație in care nu putem sa nu luam in calcul posibilitatea ca anumite spitale de boli infecțioase sa fie suprasolicitate. Chiar și la noi, la Institutul Matei Balș, a crescut numarul de internari zilnice. Sunt importante cateva elemente. Sa vedem cine se infecteaza, daca sunt persoane din categorii la risc sau persoane varstnice, la care probabilitatea de apariție a unor complicații și implicit a necesitații terapiei intensive este mai mare. Acolo poate aparea un blocaj foarte important. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestuia, este "imposibil" ca datele privind diagnosticarile cu COVID-19 sa fie manipulate. Totodata, aceasta a aratat ca procentul de imbolnaviri, de cinci la suta din numarul de teste, este unul mare, de natura a crea preocupare. "Cinci la suta e un procent mare, nu am mai avut de mult.…

- CE: Romania are cele mai nesigure drumuri din UE România a avut anul trecut cele mai nesigure drumuri din toata Uniunea Europeana, cu 96 de accidente mortale la un milion de locuitori, aproape dublu fața de media comunitara, anunța Comisia Europeana. Tara noastra a înregistrat…

- Daca in 2019 drumurile europene au fost cele mai sigure din lume, cu o medie de 51 de accidente mortale la un milion de locuitori, Romania este pe ultimul loc in UE la acest indicator.Asta, in conditiile in care Romania a avut cea mai mare rata a accidentelor mortale din UE, aproape dublu fata de media…

- In total, marți dimineața erau 3.646.103 de cazuri de COVID-19, insumat in toate țarile, cu 252.407 de morți și 1.197.708 de vindecați. Raportul dintre decese și vindecari dintre cazurile inchise s-a ameliorat simțitor, ajungand de la 79-21% in urma cu doua saptamani, la 83% complet refacuți și doar…

- Numarul real de cazuri de coronavirus din Romania nu este cunoscut, insa președintele Societații Romane de Microbiologie, medicul Alexandru Rafila, susține ca acesta ar fi de zece ori mai mare, intrucat multe dintre persoane au trecut prin boala fara sa aiba simptome ori s-au confruntat cu simptome…

- Alexandru Rafila crede ca in zece zile Romania se va confrunta cu cea mai critica perioada. „Cred ca ne aflam cu o saptamana sau 10 zile inaintea de atingerea unui numar maxim de cazuri noi inregistrate zilnic. De fapt, toata lumea a spus același lucru, avand in vedere ca in ciuda recomandarilor, in…

- La o populatie de 19 milioane de locuitori, 10% dintre acestia inseamna 1.900.000 de romani care au contractat pana acum COVID-19. Rapoartele oficiale indica, insa, in prezent, un numar de aproape 9.000 de oameni infectati. Dr. Rafila estimeaza ca mai avem o saptamana, maximum 10 zile pana…

- Profesorul dr. Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, spune ca in momentul de fața ne aflam foarte aproape de atingerea unui varf al pandemiei de COVID-19 in Romania. Acesta dezvaluie ca multi romani au trecut deja prin boala, desi procentul inca nu este de 10%."Cred…