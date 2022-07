Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații a dezvaluit care este cea mai buna metoda de prevenție impotriva variolei maimuței, cea mai recenta infecție descoperita și in Romania in cazul a trei barbați. Potrivit medicului Alexandru Rafila, pacienții infectați trebuie sa ramana izolați pana la vindecarea complete, fiind nevoie…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații din Romania, a oferit și primele declarații, dupa ce la noi in țara au fost confirmate nu mai puțin de trei cazuri de infectare cu variola maimuței. Ministrul a subliniat clar faptul ca prezervativul este o metoda de prevenire care nu este infailibila.

- Variola maimutei nu se transmite usor si nu necesita masuri de precautie ca in cazul infectiei cu noul coronavirus, iar aceasta nu necesita masuri de precautie ca in cazul infectiei cu noul coronavirus, a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila.

- Avand in vedere ca s-a aflat, recent, despre apariția primului caz de variola maimuței, la granița cu Romania, ministrul Sanatații a fost intrebat, joi, ce masuri vor lua autoritațile in acest context. E vorba despre un caz raportat in Ungaria. „Virusul nu trece granița”, a fost auzit spunand Alexandru…

- Europa pregateste cumpararea de vaccin impotriva variolei, dupa ce mai multe tari europene au raportat cazuri de variola maimutei. In Romania, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a informat ca vor fi cumparate cateva sute de doze pentru a avea un stoc de siguranta.

