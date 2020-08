Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentatul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii a fost invitat, marti, in cadrul emisiunii „Marius Tuca Show" si a fost rugat sa comenteze afirmatiile facute de Nelu Tataru. „Suntem pe acel trend crescator, dar scazand ca si intensitate a cresterii numarului de cazuri de la o zi la alta –…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), a izbucnit in ras, in timpul emisiunii „Marius Tuca Show”, la declaratiile lui Nelu Tataru, despre situația cazurilor COVID-19 in Romania, atunci cand realizatorul l-a rugat sa explice ce a vrut sa spuna ministrul Sanatații. Marius…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), a izbucnit in ras cand a auzit cele mai noi declarații ale lui Nelu Tataru, ministrului Sanatații, cu privire la evoluția crizei COVID-19 in Romania.

- Profesorul Alexandru Rafila a izbucnit intr-o criza de ras dupa ce a fost rugat sa comenteze cateva declarații facute de ministrul Sanatații, Nelu Tataru, cu privire la situația epidemiei de coronavirus din Romania.

- Prezent in studioul emisiunii "Marius Tuca Show", Alexandru Rafila a avut o reacție neașteptata atunci cand a auzit ultimele afirmații facute de ministrul sanatații, Nelu Tataru, despre evoluția pandemiei de coronavirus in țara noastra.Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații a facut…

- Reprezentantul Organizației Mondiale a Sanatații in Romania și președintele Societații Romane de Microbiologie, profesorul Alexandru Rafila, a prezentat, sambata, datale care arata ca situația in Romania, in momentul de fața, devine tot mai grava, in condițiile in care numarul de noi cazuri de infecție…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Rand pe rand, statele Europei ne inchid granițele, ca urmare a informațiilor venite chiar de la oficialii romani privind extinderea cazurilor de coronavirus in interiorul granițelor țarii noastre. Iar cand autoritațile romane amplifica temerile, nu este de mirare…

- Declarație suprinzatoare a lui Alexandru Rafila. Președintele Societații Romane de Microbiologie contrazice Organizația Mondiala a Sanatații, for din care face parte, ca reprezentant al Romaniei. Medicul roman susține, nici mai mult nici mai puțin, ca asimptomaticii sunt surse de infectare cu coronavirus.…