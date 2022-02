Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii a anunțat aseara ca, in opinia sa, este posibil ca din luna martie spectacolele și alte tipuri de evenimente vor putea fi susținute cu prezenta publicului la 50 la suta din capacitatea salii, iar din aprilie sa se intre in normalitate. Alexandru Rafila crede ca 2022 va fi anul in…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca in zece zile Romania va intra pe un trend descrescator al acestui val pandemie. Ministrul estimeaza ca saptamana viitoare se va depași pragul de 40.000 de cazuri zilnic. Rafila a fost intrebat, sambata, intr-o conferinta de presa, la ce sa ne asteptam…

- Alexandru Rafila, despre inchiderea școlilor. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, 7 ianuarie, ca, deocamdata nu se pune problema ca școlile sa fie inchise din cauza valului 5 de Covid. Nu se vor inchide nici daca va crește numarul cazurilor de imbolnavire. Exista, insa, o excepție. …

- Vor intra iar școlile in sistem ONLINE? Alexandru Rafila: „De principiu NU, dar daca spitalele vor fi blocate poate fi o masura temporara” Vor intra iar școlile in sistem ONLINE? Alexandru Rafila: „De principiu NU, dar daca spitalele vor fi blocate poate fi o masura temporara” Ministrul Sanatatii, Alexandru…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca din numarul total al persoanelor care au intrat in Romania sambata și duminica, aproximativ 16.000 intra in carantina deoarece nu sunt vaccinate. Zeci de mii de romani care vor sa fie acasa de sarbatori au ajuns in ultimele zile la punctele de trecere…