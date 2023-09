Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a transmis ca va aloc 100 de milioane de euro pentru digitalizarea spitalelor. Deja au fost depuse 304 proiecte la scurt timp dupa lansarea apelului, iar acest lucru arata ca exista un interes major din partea instituțiilor medicale pentru modernizare și imbunatațirea…

- Planul National de Redresare si Rezilenta – componenta sanatate poate fi accesat AICI. „La data de 3 noiembrie 2021, Consiliul UE a adoptat o decizie de punere in aplicare a grantului pentru Romania. Acest grant este in valoare de 29,12 miliarde euro. De fapt sunt doua componente. Una este de grant.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila explica taierea finanțarii pentru renovarea spitalelor din Romania. Comisia Europeana a redus cuantumul oferit statului, astfel ca suma primita dupa noua modificare va fi cu 2,1 miliarde de euro mai puțin.

- Proiecte cu finanțare europeana pentru digitalizarea spitalelor aflate in administrarea Consiliului Județean Argeș. Marți, consilierii au adoptat, in ședința extraordinara, mai multe hotarari privind depunerea a opt proiecte pentru digitalizarea spitalelor aflate in administrarea CJ Argeș. „Sunt peste…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca putin peste un sfert din populatia Romaniei plateste asigurari de sanatate, aratand ca, in tara noastra, cheltuielile pentru sanatate pe cap de locuitor sunt si de opt mai mici fata de alte tari. „Sa stiti ca noi platim asigurari, din pacate, doar cinci…

- 100 de milioane de euro din PNRR pentru digitalizarea spitalelor din Romania. Ministerul Sanatatii a lansat, joi, apelul de proiecte in valoare de 100 de milioane de euro pentru digitalizarea spitalelor din Romania. Potrivit unui anunt de joi al Ministerului Sanatatii, apelul de proiecte include achizitionarea…