- Premierul de la Chișinau, Natalia Gavrilița, și-a anunțat vineri demisia din funcție, dupa un mandat de un an și jumatate, ceea ce inseamna caderea intregului guvern al Republicii Moldova. De la ora 13.00, premierul Natalia Gavrilița a susținut o declarație de presa, fara a raspunde intrebarilor jurnaliștilor…

- Partidul ”la putere” in Timișoara are din nou garnitura, teoretic, completa in Consiliul Local. Mihai Ionuț Mortan a preluat locul lasat liber de Aida Szilagyi demisionata dupa scandalul cu blocul ridicat de familia sa. Noul consilier a depus, joi, juramantul. In acest moment, USR este din nou aproape…

- Printr-o dipozitie a Inspectoratului General de Politie, Florin Bolbos revine la conducerea IPJ Timis, in functia de adjunct al inspectorului sef. Decizia vine dupa ce Bolbos a fost achitat intr-un dosar de coruptie in care erau implicati mai muli politisti, dar si Gelu Milutinovici, fost lider al PSD…

- Statiunile turistice de pe Valea Prahovei au fost ocupate cu ocazia Revelionului in proportie de 90%, iar temperaturile ridicate din prima zi a acestui an au facut ca turistii sa iasa la plimbare, sustin reprezentantii Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului, Prahova (APDT Prahova),…

- Nicolae Robu afirma ca “sursele sale din USR” i-au dezvaluit ca Dominic Fritz are mari probleme in USR Timis, nominalizandu-i pe Nicu Falcoi si Raul Olajos, care n-ar mai suporta “dictatura” actualului primar. Mai mult, Robu stie si ca “cercurile oculte” nu mai mizeaza pe Fritz. In replica, Falcoi afirma…

- Compania RETIM informeaza clientii si colaboratorii sai din județul Timiș asupra programului de lucru valabil in perioada dintre 26 decembrie 2022 și 02 ianuarie 2023, sarbatori legale. COLECTAREA DE DESEURI Activitatea de colectare a deseurilor din toate localitatile din județul Timiș in care opereaza…

- Un apel la 112, sambata in jurul orei 7.45 anunta un incendiu la Spitalul de Copii. Este vorba despre un incendiu la Sector RMN. Se deplaseaza ISU Timiș și echipaj Secția 1 Urbana. Pompierii au sugerat evacuarea Sectorului. S-a activat planul Rosu de Interventie la nivelul judetului Timis. Vom reveni…

- PNL Timiș solicita public demisia consilierului local timișorean Aida Szilagy, reprezentanta USR, dupa ce Curtea de Apel Timișoara a decis ca aceasta deține un imobil care a fost ridicat fara autorizație de construire. De asemenea, liberalii cer și primarului Timișoarei, Dominic Fritz, sa emita o decizie…