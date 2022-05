Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o ședința care a durat trei ore, coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR a decis luni, 23 mai, lansarea unui nou pachet de masuri sociale și economice „Sprijin pentru Romania”, in valoare de 1,1 miliarde euro, iar masurile vor fi aplicate de la 1 iulie. Premierul PNL Nicolae Ciuca, președintele PSD…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a vizitat astazi Transavia, companie privata cu capital integral romanesc ce are ca obiect de activitate producția și procesarea carnii de pasare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Guvernul are, luni, pe ordinea de zi a sedintei, un proiect de Ordonanta privind acordarea de vouchere pentru populatia vulnerabila. Masura este cuprinsa in pachetul economico-social "Sprijin pentru Romania", adoptat recent de Executivul Ciuca. Pe agenda sedintei de Guvern se afla un PROIECT DE ORDONANTA…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca actul normativ cu privire la posibilitatea amanarii ratelor la banca de catre romani este finalizat, dar ca nu a fost nevoie sa fie adoptat, deocamdata, pentru ca nu a fost o urgenta. „Exista actul normativ facut si, in acest moment, este pe agenda…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca programul "Sprijin pentru Romania" reprezinta "o pomana acordata catre diferite categorii sociale, fara absolut niciun fel de fundament", iar Guvernul este "un hot, care a jefuit la drumul mare toata populatia". "Guvernul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca in mai puțin de 48 de ore de la prezentarea programului „Sprijin pentru Romania” au fost deja adoptate, in Parlament, doua dintre masurile anunțate in program. „In mai puțin de 48 de ore de cand, impreuna cu domnul prim-ministru Nicolae Ciuca…

- Masurile din cadrul pachetului Sprijin pentru Romania sunt echilibrate, considera Kelemen Hunor, care spune ca statul trebuie sa fie puternic și are obligația de a ajuta toți cetațenii. Președintele UDMR a facut aceste declarații la prezentarea masurilor, alaturi de Marcel Ciolacu și de Nicolae Ciuca.

- Pachet de masuri de sprijin pentru populatie si mediul de afaceri Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Coalitia de guvernare pregateste un amplu pachet de masuri de sprijin astfel încât populatia si mediul de afaceri sa poata face fata situatiei generate de crizele prin…