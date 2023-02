Alexandru Pițurcă, fiul lui Victor Pițurcă, pus sub control judiciar Alexandru Pițurca a aflat decizia instanței in dosarul in care a ajuns in vizorul DNA-ului. Fiul fostului selecționer al Naționalei de fotbal este cercetat in libertate, sub control judiciar. Alexandru Pițurca a fost plasat sub control judiciar, potrivit Digi24. O masura similara a fost luata și in cazul lui Gabriel Țuțu, directorul Romarm. Decizia Tribunalului […] The post Alexandru Pițurca, fiul lui Victor Pițurca, pus sub control judiciar first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a respins, marti noaptea, cererea DNA de arestare preventiva pentru 30 de zile a directorului Romarm, Gabriel Tutu, si... The post Alexandru Pițurca și directorul Romarm vor fi cercetați in libertate, sub control judiciar appeared first on Special Arad · ultimele…

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a respins, marti noaptea, cererea DNA de arestare preventiva pentru 30 de zile a directorului Romarm, Gabriel Tutu, si a lui Alexandru Piturca, fiul lui Victor Piturca, in dosarul legat de achizitii de masti de protectie neconforme pentru Ministerul Apararii.Magistratul…

- Fiul fostului selecționer al Romaniei, Victor Pițurca, Alexandru, a fost lasat, marți noapte in libertate, alaturi de șeful Romarm, Gabriel Țuțu, dupa ce anchetatorii DNA care ii acuza de fapte de corupție, care ar fi fost petrecute in perioada pandemiei și legate de achiziția de tehnica medicala privind…

- Alexandru Pițurca și Gabriel Țuțu, directorul Romarm, au fost plasați sub control judiciar. Hotararea Tribunalului București a fost anunțata noaptea, la ora 3. Procurorii DNA cerusera arestarea preventiva a celor doi, dupa ce in cursul zilei de ieri au decis sa-l puna sub control judiciar pe Victor…

- Fiul fostului selecționer al Romaniei, Victor Pițurca, Alexandru, a fost fost pus sub control judiciar, deși procurorii DNA au cerut arestarea preventiva pentru 30 de zile. Aceeași nasura s-a luat și impotriva directorului Romarm, Gabriel Țuțu. Anchetatorii DNA ii acuza de fapte de mare corupție, care…

- Procurorii i-au audiat pe fostul selectioner al echipei nationale de fotbal Victor Piturca, cercetat, de asemenea, sub control judiciar, si pe fiul acestuia, Alexandru Piturca.Victor Piturca si Gabriel Tutu sunt acuzati de DNA de savarsirea infractiunilor de cumparare de influenta, respectiv abuz in…

- Victor Piturca a parasit arestul Politiei Capitalei dupa ce a expirat ordonanta de retinere. DNA nu a cerut arestarea si l-a plasat pe fostul selectioner sub control judiciar. El a fost retinut ieri pentru cumparare de influenta. Acesta a declarat ca nu are nicio legatura cu afacerea investigata de…

- ​​Alexandru Pițurca, fiul lui Victor Pițurca, este audiat marți dimineața la DNA, unde a fost adus și tatal sau, reținut de procurori cu o zi in urma, alaturi de șeful Romarm, Gabriel Țuțu, intr-un dosar privind achizitia de utilaje si masti de protectie in perioada pandemiei de COVID-19, cu un prejudiciu…