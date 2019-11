"Domnule Orban, ieșiți din mentalul eradicarii și incercați exercițiul consultarii și al conlucrarii cu oamenii din administrația publica!

Solicitari precum gasirea oamenilor la serviciu dupa ora 21.00 sunt ridicole și denota lipsa de respect și crase lacune in cunoașterea administrației! Oamenii din instituții sunt obișnuiți sa lucreze planificat, pe linii de decizie bine coordonate! Munca lor trebuie evaluata dupa eficienta, nu dupa orele in plus state dupa program!

Acest "heirup-ism" de care dați dovada și care nu o sa va țina mai mult de 24 de ore, va face loc diletantismului…