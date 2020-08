Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Economiei in Guvernul Grindeanu, Alexandru Petrescu, a acuzat Guvernul Orban, intr-o postare pe Facebook, ca toate fondurile pregatite pentru redresarea economiei sunt niște simple proiecții pe hartie.

- Social-democrații susțin ca regulile impuse prin Ordinul Ministrului Sanatații cu privire la inceperea școlii arata ca singura preocupare a guvernanților a fost fuga de raspundere și ca PNL transmite tuturor ca au doar obligații. „Regulile impuse prin Ordinul Ministrului Sanatații cu privire la inceperea…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, scrie, vineri, pe Facebook ca nu este in campanie, nu este in concediu si este cu ochii pe toti cei care incalca legea, publicand o fotografie sugestiva in acest sens. „Nu sunt in campanie, nu sunt in concediu si suntem cu ochii pe toti cei care incalca legea.…

- Liderul PSD afirma ca, daca Romania va primi suma de aproape 80 de miliarde de euro, de la Uniunea Europeana, atunci Guvernul poate folosi banii de la buget pentru majorarile decise de social-democrati. "Daca ar fi sa dam crezare anunțului triumfalist al președintelui Iohannis de la Bruxelles, Guvernul…

- Comisia Europeana confirma scenariul de baza cu care lucreaza Ministerul de Finante, respectiv o revenire in V a economiei, anunta Florin Citu, ministrul Finantelor."Astfel, CE confirma ca masurile luate de guvernul PNL pana acum sunt foarte bune și vor duce la o revenire rapida a economiei. Exact așa…

- "Ma enerveaza maximum mirarea asta falsa pe care o afișeaza guvernanții cand se raporteaza creșteri ale numarului de infectați cu coronavirus. Oare la ce se așteptau ei dupa ce viața a revenit cat de cat la normal? In condițiile in care oamenii au inceput sa circule cu transportul in comun, sa se…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca proiectul de lege al Guvernului Orban privind carantinarea si izolarea este "un alt zombi legislativ" si ca va invita în Parlament societatea civila pentru a repara "haosul PNL". "Guvernul Orban naste un alt zombi…

- ”Sectiunea privind infrastructura de transport din programul de relansare propus de Guvernul Orban consta in 2 slide-uri cu o lista de proiecte aruncate acolo de-a valma. Am mai vazut acest film de prea multe ori in ultimii 15 ani, cel putin. Cei care urmaresc infrastructura isi aduc aminte de hartile…