Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul Florin Andrei va conduce la centru meciul CS Mioveni - Farul Constanta, care va avea loc, vineri, de la ora 20.30, in etapa a doua a Superligii. Andrei va fi ajutat de Daniel Mitruti si Alexandru Voda. Rezerva va fi Radu Petrescu. In camera VAR se vor afla George Gaman si Mircea Orbulet. Observator…

- Farul Constanta disputa vineri, 22 iulie, meciul din etapa a doua a Superligii, intalnind in deplasare CS Mioveni.Partida incepe la ora 20.30.Daca "marinariildquo; au castigat in runda de debut, 2 1 pe teren propriu cu FCU Craiova 1948, ocupand locul patru in clasament, CS Mioveni a pierdut in deplasare…

- Prima etapa a sezonului 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania a debutat vineri, 15 iulie și s-a incheiat luni, 18 iulie. Rezultatele inregistrate: Hermannstadt – Mioveni 3-0 Universitatea Craiova – Sepsi 2-2 FC Argeș – UTA, sambata 2-0 CFR Cluj – Rapid 1-0 Farul – U Craiova 1948 2-1 FCSB…

- Sezonul 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania, redenumita Superliga, debuteaza azi, 15 iulie. Derby-ul primei etape este CFR Cluj – Rapid, programat sambata, 16 iulie, de la ora 21:30. Programul primei etape: Vineri: ora 18.30: Hermannstadt – CS Mioveni ora 21.30: Universitatea Craiova…

- FCSB are cel mai valoros lot din Liga 1 inainte de startul campionatului. Podiumul e completat de CFR Cluj și CS Universitatea Craiova, principalele contracandidate la titlu. Cu 10 zile inainte ca Superliga sa porneasca la drum, portalul de specialitate Transfermarkt a actualizat loturile echipelor…

- Mai multe echipe din Liga 1 au disputat astazi meciuri amicale. Chindia, Petrolul, Hermannstadt și FC Voluntari au caștigat, in vreme ce U Cluj, FCU Craiova, Rapid au fost invinse. Farul și CS Mioveni au remizat alb intr-un meci direct. Scorul zilei l-a reușit FC Voluntari, 12-0 cu LKS Orleta Kielce,…

- Naționala Romaniei U21 pregatește participarea la EURO 2023, competiție pe care tara noastra o gazduiește alaturi de Georgia. Astfel, „tineretul“ are programate doua partide de pregatire: pe 3 iunie cu Georgia U21, in deplasare si pe 7 iunie in Slovacia U21. Lotul convocat de selecționerul Florin Bratu…