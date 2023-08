Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Lazar, fotbalistul din Alba Iulia, primele impresii dupa transferul la FC Argeș. „Vreau sa ma impun in formula de start” Fundașul stanga din Alba Iulia, Bogdan Lazar, s-a transferat de la Farul Constanța la FC Argeș, unde va evolua sub comanda lui Alexandru Pelici. Fotbalistul cu doua prezențe…

- Un antrenor in varsta de 44 de ani a fost ucis in timpul unui meci de fotbal din Ciudad Obregon, un oraș din statul mexican Sonora. Un grup de atacatori a intrat pe teren chiar pe durata partidei, in repriza a doua, l-a impușcat mortal pe antrenorul uneia dintre echipe și a ranit un spectator. Scene…

- Ediția 2023 a proiectului clasificarii academiilor de copii și juniori, cea de-a cincea, aduna un total de 115 cluburi participante in competițiile de juniori organizate de Federația Romana de Fotbal, cu 65 mai multe fața de anul precedent. Citește și Incendii de vegetație uscata și miriște in comunele…

- Viorel Tudose, sponsorul echipei FC Argeș, a declarat pentru PRO SPORT ca, personal, nu crede ca oficialii clubului din Trivale vor mai contesta la TAS licența lui Dinamo și ca toata lumea ar trebui sa se preocupe de proiectul alb-violeților din Liga a II-a. Citește și: Alexandru Pelici a semnat cu…

- Echipa nationala U21 a Romaniei a fost invinsa miercuri seara, pe teren propriu, scor 0-3, de echipa nationala U21 a Spaniei, intr-un meci contand pentru grupa B a Campionatului EuropeanGolurile au fost marcate de Alex Baena ’55, Miranda ’62 si Sergio Gomez ‘90+5. CITESTE SI Echipa Olimpica a…

- Firmele Consartfan SRL, 3G Sport IP SRL si Valeg Creative Solutions SRL sunt ofertante castigatoare, contractul avand valoarea de peste 11,5 milioane de lei. Municipiul Mangalia Primaria Mangalia , ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Lucrari de executie a obiectivului de investitii laquo;Club…

- Dinamo a spulberat-o pe FC Argeș, 6-1, in turul barajului de promovare/menținere in SuperLiga. Dupa meci, Ahmed Bani, mijlocașul „cainilor”, a fost entuziasmat. Bani a fost accidentat și nu a putut juca impotriva lui FC Argeș, insa a urmarit meciul din tribune și la final și-a spus impresiile, fiind…

- In ultimul meci din actuala ediție de campionat jucat pe teren propriu, Foresta Suceava a invins Bucovina Radauți cu scorul de 3-2. Meciul a contat pentru etapa a VIII-a, penultima, din cadrul play-off-ului seriei I a Ligii a III-a. Pe un teren bun și cu destui spectatori prezenți in tribunele stadionului…