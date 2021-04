Stiri pe aceeasi tema

- FC Rapid a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-1), pe ASU Poli Timisoara, in ultimul meci al etapei a III-a a play-off-ului Ligii a II-a, potrivit news.ro. A marcat: Alin Ignea '30 / Adrian Balan '87 (p), Antonio Sefer '90+1. FC Rapid conduce in clasament, cu 42 de puncte,…

- Rapid București a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa ASU Poli Timișoara, în etapa a treia a play-off-ului Ligii a II-a.Poli a deschis scorul prin Ignea ('30), însa Rapid a obținut victoria grație golurilor marcate de Balan ('85 - penalti) și Sefer…

- CSM Slatina a inceput play-out-ul cu o infrangere drastica, inregistrata chiar pe stadionul „1 Mai“. Gruparea olteana a pierdut duminca, scor 2-4, in fața Universitații Cluj. Asta in ciuda faptului ca a deschis scorul rapid, prin Daniel Rogoveanu și deborda de optimism (’4 – penalti). Ardelenii au restabilit…

- ASU Poli a prins la limita un loc de play-off, in ciuda eșecului cu Chiajna, scor 0-2. Ioan Mera (34 de ani), capitanul formației lui Dan Alexa, și-a criticat colegii. In play-off-ul din Liga 2 s-au calificat: FC U Craiova 1948, Dunarea Calarași, CS Mioveni, Rapid, Csikszereda și ASU Poli Timișoara. Tragerea…

- Cristi Pustai (53 de ani), antrenorul Dunarii Calarași, a atins toate subiectele fierbinți, imediat dupa victoria cu Viitorul Pandurii, scor 2-1. In play-off-ul din Liga 2 s-au calificat: FC U Craiova 1948, Dunarea Calarași, CS Mioveni, Rapid, Csikszereda și ASU Poli Timișoara. Tragerea la sorți pentru…

- Dunarea Calarasi a invins-o pe CSM Resita cu scorul de 1-0, sambata, in deplasare, in etapa a 17-a a Ligii a II-a de fotbal. In urma acestui succes, echipa antrenata de Cristian Pustai a urcat pe locul al treilea in clasament. ASU Poli Timisoara, a doua clasata, a remizat la Slobozia, 0-0 cu…

- Petrolul a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Metaloglobus, in etapa a XVI-a a campionatului Liga a II-a. A marcat Buhaescu '55. Dupa acest rezultat, Petrolul a urcat de pe locul 9 pe locul 5, cu 24 de puncte, la egalitate cu Csikszereda, de pe locul 6,…

- Vremea le-a dat mari batai de cap celor la CSM Slatina. Ninsorile abundente de vineri noapte și sambata dimineața au condus la intreruperea meciului cu CS Mioveni in minutul 16. Timp de o ora, organizatorii au depus mari eforturi pentru degajarea zapezii, dar condițiile de pe stadionul „Municipal“ au…